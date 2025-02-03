Астраханский газоперерабатывающий завод остановил работу из-за удара дронов в ночь на 3 февраля. В то же время местные власти отрицают информацию об экологической катастрофе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Заметим, завод является одним из крупнейших газохимических комплексов в России.

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Почему завод остановил работу

Игорь Бабишкин заявил, что "получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности".

По его словам, сообщения в социальных сетях о последствиях атаки и экологической катастрофе якобы "имеют украинский след", а целью подобного распространения информации является "посеять панику среди жителей региона".

Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет,

– уверяет он.

Вышеупомянутый объект является крупнейшим предприятием Астраханской области. По данным ЦПД СНБО, это один из ключевых энергетических объектов России, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только

Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы. В то же время такие объекты часто находятся под ударом дронов.