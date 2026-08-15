Критически важный объект, не имеющий аналогов: что известно о подвергшемся атаке РКЦ "Прогресс" в Самаре

В ночь на 15 августа был нанесен удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в российской Самаре. Атака была осуществлена, вероятно, крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго".

Этот объект – единственное в России предприятие по серийной сборке ракет-носителей семейства "Союз-2". Об этом пишет "КиберБорошно".

Почему уникальность "Прогресса"

Вероятно, попадание пришлось по корпусу 106А.

Он входит в производственный массив РН "Союз" и работает в условиях высокого класса чистоты: здесь монтируют бортовую электротехнику, приборы и печатные платы.

Речь идет, фактически, о "нервной системе" ракеты-носителя: системе управления, кабельной сети, приборном отсеке. Без этого этапа ракета не собирается, даже когда корпус и баки готовы.

Справочно. На объекте производят, в частности, "Союз-2.1б". Именно этими ракетами Россия уже дважды выводила на орбиту спутники "Рассвет". Это проект спутниковой группировки, который должен стать российским аналогом Starlink. Также "Союзы" используют и для запуска других российских военных спутников.



После 2022 года ежегодно осуществлялось примерно по 6–8 запусков "Союз-2.1б". Эти ракеты использовались для различных космических программ и коммерческих миссий.

Место атаки: смотрите на карте





Рядом также находится корпус 106Б, который является корпусом конечной сборки.

Восстановление такого объекта занимает больше времени, чем обычное производство. Пожар, копоть и вода, использованная для тушения, в помещении высокого класса чистоты означают не просто ремонт крыши, а реквалификацию чистых зон, повторную сертификацию технологического процесса и повторный контроль запыленности – это займет месяцы, а не недели. К этому добавляется санкционный контур: бортовая электроника "Союзов" зависит от импортной и ограниченной в поставках элементной базы, которую сегодня невозможно докупить,

– пояснили специалисты Осинтер.

Стратегическое значение "Прогресса" – в его уникальности, больше такого производства нет.

Масштаб поражения уточняется по спутниковым снимкам.

Напомним, что в Fire Point намекнули, что удар по Саратову был нанесен ракетами "Фламинго". Соучредитель Fire Point Денис Штилерман опубликовал кадры их запуска.