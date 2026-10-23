Повреждены крыша, фасад и верхние этажи: что осталось от завода "Протон" в Орле после удара

В российском Орле в результате ракетного удара по заводу "Протон" по меньшей мере один производственный цех получил критические повреждения. Обрушились верхние этажи, крыша и фасадные конструкции одного из производственно-сборочных корпусов предприятия.

Об этом сообщает Exilenova+.

Что произошло с заводом "Протон" в Орле?

После ракетного удара по заводу "Протон" были обнародованы кадры значительных разрушений предприятия. По меньшей мере один производственный цех получил критические повреждения, а его конструкции частично обрушились.

Удар по предприятию российского ВПК: смотрите видео

На опубликованных кадрах видны масштабные повреждения здания. Обрушились верхние этажи, кровля и часть фасада производственно-сборочного корпуса. Такие разрушения могут сделать невозможной работу технологических линий в поврежденном помещении.

Завод "Протон" в Орле после удара: смотрите видео

Во время атаки в Орле прозвучали как минимум 4 взрыва, после чего над промышленной зоной поднялся густой дым.

Предприятие производит оптоэлектронное оборудование и электронные компоненты, которые используются в российском военно-промышленном комплексе. В частности, продукция завода связана с производством баллистических ракет "Искандер-М", авиационных ракет С-71 "Ковер" и зенитных комплексов "Панцирь-С1".

Предположительно, для нанесения удара могли быть использованы крылатые ракеты Storm Shadow.

Напомним, в результате ракетного удара Сил обороны Украины по заводу "Протон" в российском Орле могли погибнуть десятки работников предприятия. По данным источника, удар пришелся на время пересменки, когда на территории завода находилось значительное количество сотрудников.

По состоянию на 21 час в Орле более 30 человек числятся пропавшими без вести после удара. Предприятие продолжает гореть. Спасатели не могут приступить к извлечению тел погибших, пока не будет потушено пламя.