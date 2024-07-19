В России горел завод "Уралтрансмаш": какие последствия будут, если его уничтожить

В Екатеринбурге горело одно из помещений завода "Уралтрансмаш", на котором россияне изготавливают военную технику. В частности, говорится об артиллерийских системах "Мста-С", которые являются очень важными для оккупантов в войне против Украины.

Уничтожение этого завода помогло бы украинским военным. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что есть несколько вариантов уничтожения этого завода.

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Последствия при уничтожении завода

Военный эксперт рассказал, что эти заводы на Урале производят почти треть всей военной продукции России. Если уничтожить "Уралтрансмаш", то россияне не смогут производить и восстанавливать САУ "Мста-С". Это одна из артиллерийских систем, которую можно перемещать.

Они (россияне – 24 Канал) не плохо их используют для определенных задач на линии боевого соприкосновения. Эти системы являются опасными противниками в контрбатарейной борьбе,

– подчеркнул Свитан.

Как можно уничтожить завод

По словам военного эксперта, до военных заводов на Урале от Украины примерно 2000 километров. До них можно достать разве что крылатыми ракетами Tomahawk, однако пока наша страна их не имеет. Нанести удары по ним можно дронами, но их нужно очень большое количество.

Кроме того, можно привлечь диверсионно-разведывательные группы или заинтересованные местные группы, которые работают на свою независимость.