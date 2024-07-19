Знищення цього заводу допомогло б українським військовим. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що є кілька варіантів знищення цього заводу.

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Наслідки при знищенні заводу

Військовий експерт розповів, що ці заводи на Уралі виробляють майже третину всієї військової продукції Росії. Якщо знищити "Уралтрансмаш", то росіяни не зможуть виготовляти та відновлювати САУ "Мста-С". Це є одна з артилерійських систем, яку можна переміщати.

Вони (росіяни – 24 Канал) не погано їх використовують для певних завдань на лінії бойового зіткнення. Ці системи є небезпечними противниками в контрбатарейній боротьбі,

– підкреслив Світан.

Як можна знищити завод

За словами військового експерта, до військових заводів на Уралі від України приблизно 2000 кілометрів. До них можна дістати хіба що крилатими ракетами Tomahawk, однак поки наша країна їх не має. Завдати ударів по них можна дронами, але їх потрібна дуже велика кількість.

Крім того, можна залучити диверсійно-розвідувальні групи або зацікавлені місцеві групи, які працюють на свою незалежність.