Страшное облако дыма накрыло город: в столице Мордовии пылает важный для россиян завод
- В Саранске горит завод крупнейшей российской электротехнической компании, причины возгорания неизвестны.
- Предприятие связано с военно-промышленным комплексом России.
В Саранске горит завод крупнейшей российской электротехнической компании. Причины возгорания пока неизвестны.
Утром 21 февраля жители Саранска, столицы Мордовии, сообщили о пожаре на территории предприятия ПАО "Электровыпрямитель".
Что известно о пожаре завода в Саранске?
Этот завод связан с военно-промышленным комплексом России. Он производит силовую электронику, выпрямители, инверторы, источники питания, преобразователи и другое специализированное электротехническое оборудование.
Как говорится на сайте завода, ПАО "Электровыпрямитель" – крупнейшая российская электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта.
Предприятие значится в санкционных списках США, Канады, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Японии.
В МЧС подтвердили пожар на заводе, не назвав причин, пишут местные СМИ.
В сети тем временем распространяют яркие кадры пожара. Черное облако дыма буквально накрыло весь город.
Как горит "Электровыпрямитель": смотрите видео
Что известно о последних ударах России по Украине?
- Ночью 21 февраля в Самарской области России ночью был нанесен удар по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на две промышленные площадки, отметив, что пострадавших нет. На предприятии могли гореть по меньшей мере 5 резервуаров.
- В Удмуртии был атакован Уоткинский завод, который производит ракеты для "Искандер-М" и "Орешник". По заводу прилетели по меньшей мере 3 дрона.
- СБУ атаковала нефтебазу "Великолукская" в Псковской области, на месте возник пожар.