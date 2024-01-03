Это откровенно беда, – Притула о теме "скорой победы" Украины

В начале полномасштабного вторжения некоторые политики успокаивали украинцев прогнозами, что война через 2 – 3 недели завершится. Через год, накануне контрнаступления ВСУ, людям внушили веру в то, что россияне не смогут противостоять украинскому наступлению.

К сожалению, все эти прогнозы не сбылись, а лишь разочаровали общество. В эксклюзивном интервью 24 Каналу волонтер, основатель фонда Сергей Притула выловил свое мнение о тех, кто дает напрасные надежды украинцам.

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Надо бить по губам и головам

Притула вспомнил весну 2022 года, когда фонд контрактовал разные вещи, БПЛА, оптику и прочее, понимая, что оно придет через 3 – 4 месяца. В то же время отовсюду ему говорили, что война ненадолго.

Мне говорили: "Что ты разводишь панику? Ты ведь не ориентируешься, ты пень. Здесь люди из таких высоких кабинетов, говорят, что еще немного". И что дальше? Это ужасно. Это откровенно беда,

– отметил основатель фонда.

По его словам, надо бить по губам и головам тех людей, которые всю весну 2023 года работали над тем, чтобы в головах украинцев между словом "контрнаступление" и словом "победа" появился знак равенства. Включая людей на высоких должностях.

Когда заместитель министра обороны выходит и говорит: "Когда мы пойдем в контрнаступление, россияне дрогнут". Чувак, отчего? У нас есть самолеты F-16, чтобы прикрывать это контрнаступление? Было ли у нас достаточно современной бронетехники? Или, может, от хорошей жизни фонд Притулы собирал на противоминные тралы? А как вы без них?

– сказал Притула.

Он отметил, что на этот вопрос всегда смотрит, как военные между собой коммуницируют. Радости от того, что людям создали политику завышенных ожиданий, у военных тоже не было.

"Я апологет заниженных ожиданий, потому что они выглядят более реально. А если происходит что-то лучше, то радость наша вырастает в два раза", – добавил основатель фонда.

Что говорят в ГУР о войне и будущем России

В октябре руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что Украина выбилась из графика, поэтому шансы окончить войну в 2023 году значительно уменьшились. На это повлияли разные причины – как субъективные, так и объективные. Однако конкретной причины глава разведки не назвал.

Мы из него (графика – 24 Канал) выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем иначе толкование,

– заявил Буданов.

Он подчеркнул, что не значит, что все пошло наперекосяк.

По словам Буданова, страна-агрессор до сих пор сохраняет экономическую устойчивость, однако настоящие проблемы уже виднеются на горизонте. В России усиливаются кризисные явления.

Какие 3 фактора влияют на стабильность в России

системные конфигурации в экономике;

внешнее снабжение товаров военно-технического назначения;

рост усталости от войны.

Сейчас у страны-террориста есть следующие проблемы: