Чиновник Навроцкого – в "Миротворце" после того, как назвал украинские земли "Малопольшей"
Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий позволил себе недвусмысленные высказывания относительно территориальной принадлежности западных регионов Украины. В результате он попал в базу "Миротворец".
На официальном сайте портала уже доступно его досье.
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Как Богуцкий попал в "Миротворец"?
Скандал возник после его заявления в польском Сейме, где во время обсуждения Волынской трагедии чиновник назвал западные территории Украины "Восточной Малопольшей".
Стоит отметить, что такая формулировка часто используется сторонниками идеи пересмотра границ и возвращения части украинских земель в состав Польши.
Эксперты определили сразу несколько основных причин, чтобы обосновать решение о внесении чиновника в базу портала и признании его "антиукраинским пропагандистом". Речь идет о:
- посягательство на суверенитет Украины;
- попытки подорвать территориальную целостность;
- участие в актах агрессии против человечности;
- манипуляции фактами с целью разжигания вражды между украинцами и поляками.
Справка. Центр "Миротворец" – это известный украинский неправительственный исследовательский центр и информационный портал. Он собирает данные о людях, чьи действия представляют угрозу национальной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности, а также миру и безопасности человечества. Организация документирует преступления против украинского государства и международного правопорядка.
Какие области Богуцкий назвал "Малопольшей"?
Комментируя законопроект о создании Пантеона украинских героев для чествования выдающихся деятелей нации, глава Канцелярии президента Польши использовал термин "Восточная Малопольша" в отношении Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Он заявил, что Украина имеет право самостоятельно принимать законы, однако поставил под сомнение их правильность. По словам Богуцкого, в Польше негативно воспринимают возможное чествование Степана Бандеры и деятелей, которых там обвиняют в преступлениях.