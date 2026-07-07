Чиновник Навроцкого – в "Миротворце" после того, как назвал украинские земли "Малопольшей"

Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий позволил себе недвусмысленные высказывания относительно территориальной принадлежности западных регионов Украины. В результате он попал в базу "Миротворец".

На официальном сайте портала уже доступно его досье.

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Как Богуцкий попал в "Миротворец"?

Скандал возник после его заявления в польском Сейме, где во время обсуждения Волынской трагедии чиновник назвал западные территории Украины "Восточной Малопольшей".

Стоит отметить, что такая формулировка часто используется сторонниками идеи пересмотра границ и возвращения части украинских земель в состав Польши.

Эксперты определили сразу несколько основных причин, чтобы обосновать решение о внесении чиновника в базу портала и признании его "антиукраинским пропагандистом". Речь идет о:

посягательство на суверенитет Украины;

попытки подорвать территориальную целостность;

участие в актах агрессии против человечности;

манипуляции фактами с целью разжигания вражды между украинцами и поляками.

Администрация ресурса призвала правоохранительные органы обратить внимание на высказывания Богуцкого, назвав их сознательной провокацией против международного порядка и потенциальной угрозой для национальной безопасности.

Справка. Центр "Миротворец" – это известный украинский неправительственный исследовательский центр и информационный портал. Он собирает данные о людях, чьи действия представляют угрозу национальной безопасности Украины, суверенитету, территориальной целостности, а также миру и безопасности человечества. Организация документирует преступления против украинского государства и международного правопорядка.

Какие области Богуцкий назвал "Малопольшей"?

Комментируя законопроект о создании Пантеона украинских героев для чествования выдающихся деятелей нации, глава Канцелярии президента Польши использовал термин "Восточная Малопольша" в отношении Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Он заявил, что Украина имеет право самостоятельно принимать законы, однако поставил под сомнение их правильность. По словам Богуцкого, в Польше негативно воспринимают возможное чествование Степана Бандеры и деятелей, которых там обвиняют в преступлениях.