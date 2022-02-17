Здание МИД Британии подсветили цветами украинского флага: красноречивые фото

Президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. В этот праздник Украину поддержал ряд государств. В частности, цвета украинского флага подсветили и здание МИД Британии.

В Министерстве иностранных дел Великобритании отметили, что солидарны с народом Украины. Таким образом, захотели показать свою поддержку.

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"Офис иностранных дел по делам содружества и развития сияет цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", – написали в МИД.

Здание подсветили цветом флага Украины / Фото МИД Британии

Кто еще поддержал Украину

Грузия, Эстония и Словакия также подсветили здания цвета флага Украины.

Сияло сине-желтыми цветами и самое высокое здание в Индонезии.

Также украинцы по всему миру запустили уникальный проект – "Украина там, где украинцы".

День единения в Украине: коротко

Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, чтобы таким образом консолидировать украинцев на фоне угрозы нового российского вторжения.

Ранее в СМИ была информация, что именно в этот день "нападет Россия".

В этот праздник состоялся общенациональный телемарафон ко Дню единения, объединились все телеканалы.

Интересно – Марафон единения: смотрите видео

Владимир и Елена Зеленские запустили "сине-желтый" флешмоб в соцсетях.

Полный текст публикации МИД Британии:

Офис иностранных дел по делам содружества и развития сияет цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины.

Поддерживайте Украину.