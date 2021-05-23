"Меня ждет смертная казнь": СМИ рассказали о словах Протасевича перед задержанием

Пассажиры рейса Афины – Вильнюс, с которого в Минске сняли основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA, рассказали журналистам о событиях на борту. Роман Протасевич якобы был готов к худшему.

По информации журналистов, пассажиры рассказали, что после внезапного маневра самолета "один парень начал паниковать". Причину этого люди поняли лишь потом.

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В каком состоянии находился Протасевич

Они пояснили, что никакого конфликта или скандалов не было, никто ни с кем не ссорился – всех просто вывели, а собаки обнюхали их вещи. В то же время Протасевича отвели в сторону.

Мы спросили его, что происходит, он рассказал, кто он такой и добавил "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, только дрожал. Рядом с ним постоянно находился офицер,

– отметили пассажиры, по информации Delfi.

Кроме того, по информации "Белсат", в аэропорту Вильнюса уже собрались журналисты, близкие пассажиров и неравнодушные граждане. Некоторые из них с плакатами "Я/Мы Роман Протасевич".

Что известно о задержании Протасевича