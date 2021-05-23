"Меня ждет смертная казнь": СМИ рассказали о словах Протасевича перед задержанием

Пассажиры рейса Афины – Вильнюс, с которого в Минске сняли основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA, рассказали журналистам о событиях на борту. Роман Протасевич якобы был готов к худшему.
По информации журналистов, пассажиры рассказали, что после внезапного маневра самолета "один парень начал паниковать". Причину этого люди поняли лишь потом.
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В каком состоянии находился Протасевич
Они пояснили, что никакого конфликта или скандалов не было, никто ни с кем не ссорился – всех просто вывели, а собаки обнюхали их вещи. В то же время Протасевича отвели в сторону.
Мы спросили его, что происходит, он рассказал, кто он такой и добавил "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, только дрожал. Рядом с ним постоянно находился офицер,
– отметили пассажиры, по информации Delfi.
Кроме того, по информации "Белсат", в аэропорту Вильнюса уже собрались журналисты, близкие пассажиров и неравнодушные граждане. Некоторые из них с плакатами "Я/Мы Роман Протасевич".
Что известно о задержании Протасевича
- 23 мая в Минске посадили самолет компании Ryanair. Это произошло из-за сообщения о заминировании, хотя взрывчатки впоследствии не обнаружили. О "заминировании", по информации Ryanair, сообщили белорусские диспетчеры.
- На борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали.
- Ему грозит до 15 лет заключения. Активист перед вылетом заявлял, что за ним могут следить сотрудники спецслужб.
- После нескольких часов в аэропорту Минска самолет направился в Вильнюс.
- В ЕС призвали немедленно отпустить Протасевича. Польша даже требует ввести санкции против Беларуси.