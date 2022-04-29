"Здесь полный пи*дец, я тебя отвечаю": оккупанты призывают "коллег" не ехать на войну в Украину

Служба безопасности Украины обнародовала новые записи разговоров российских военных. Там оккупанты, почувствовавшие силу ВСУ, призывают других россиян не ехать на войну в Украину.

Российские военные признаются, что поражены масштабом потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе.

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Во время телефонного разговора российский захватчик уверял своего приятеля, который остался в России и думает приехать на войну в Украину, чтобы тот этого не делал.

Даже не думай. Не надо... Я тебе говорю, нас заходила тысяча людей из Калининграда. Тысяча! Слышишь меня – тысяча! Осталось триста! Короче, здесь полный пи**ец, я тебе говорю,

– пытается объяснить оккупант.

По его словам, единственное, что хоть как-то стимулирует российских военных воевать дальше – это возможность мародерить. Захватчик признался в разговоре, что "нашел" наушники AirPods, а его коллеги забрали компьютеры и мониторы.

Слушайте запись разговора оккупанта с приятелем:



О чем еще оккупанты говорят в перехваченных разговорах

Русские бунтуют целыми воинскими частями. Из-за колоссальных потерь никто не спешит ехать на войну в Украину.

На войне гибнут не только рядовые солдаты, но и командиры. Один оккупант рассказал, как собирали обратно в живот кишки командующего бригадой. Его отправили на лечение в Россию, однако выжить не удалось.

В другом разговоре россиянин рассказал, как пытал украинского военного. По ноге бойца проехались колесом, но тот так ничего и не сказал оккупантам.

Оккупанты делятся друг с другом историями о своих преступлениях. Недавно СБУ перехватила разговор двух российских захватчиков, которые признаются, как украли танк.

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