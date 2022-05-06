Здесь только один выход – или "200-й", "или 300-й", – оккупанты жалуются на большие потери

Военные русской армии понимают, что их руководство – трусы, которые не готовы брать ответственность за свои решения. Поэтому большинство из них стремится как можно скорее вернуться домой.

Причем, как свидетельствуют разговоры перехваченные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, оккупантов не особо волнует, каким способом удастся скрыться с мест боевых действий.

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Что удалось выяснить из нового телефонного разговора русского оккупанта

В очередном перехвате телефонного разговора, военнослужащий России, находящийся на временно оккупированной территории Харьковской области, объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в одной из российских групп в соцсетях, на самом деле "200-е". Жена захватчика отвечает, что не реагирует на эти сообщения и не особенно интересуется новостями.

Испуганный оккупант рассказывает, что будет выбираться из войны, не важно каким образом. Женщина предупреждает, что в случае написания отказа его сразу отдадут под трибунал. Впрочем, мужчину это не пугает, потому что есть вещи гораздо хуже.

Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они такие задачи ставят… Нас уже почти нет. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Ибо здесь только один выход – или "200-й", или "300-й",

– рассказывает он.

Жена российского захватчика рассказывает, что муж ее подруги тоже сказал, что больше не поедет воевать и готовится к уходу со службы.

В то же время разведка Украины напоминает, что у россиян все же есть шанс выбраться с нашей земли невредимыми. Для этого достаточно сдаться в плен вооруженным силам Украины.

Здесь только один выход – или "200-й", или "300-й": новый перехват разговоров оккупантов

Потери российских оккупантов: коротко

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на 6 мая общие потери врага составляют 24 900 человек. Украинские защитники отметили, что наибольшие потери противнику за минувшие сутки удалось нанести на Лиманском и Кураховском направлениях Донбасса.

В то же время захватчики прибегают к разным "лайфхакам". К примеру, чтобы не стать очередными "200-ми", портят топливо в танках.

Часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину. Солдаты выразили протест из-за значительных потерь среди своих боевых товарищей.

Утраты россиян не ограничиваются личным составом. На войне в Украине они "теряют" также много дорогостоящей техники. Сегодня стало известно о взрыве на фрегате "Адмирал Макаров". Однако, как отметил журналист Сергей Лещенко, информация нуждается в официальном подтверждении, которое появится впоследствии.

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