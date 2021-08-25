Здесь вопрос, готова ли Европа – политический эксперт о членстве Украины в ЕС
Источник:24 канал
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине придется работать в течение многих лет, чтобы стать полноправным членом Евросоюза. Однако такие слова не стоит воспринимать как нечто критическое.
Об этом заявил политический эксперт Тарас Семенюк в эфире 24 канала. По его словам, Украина прилагает много усилий, чтобы соответствовать стандартам Европейского Союза и это вопрос не одного года.
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Европа не готова к расширению
Как отметил Семенюк, с 2014 года в Украине было сделано довольно много в вопросе уменьшения коррупции в государственных учреждениях. Страна движется своим путем в ЕС, а членство – это лишь вопрос времени.
Здесь вопрос в другом – готова ли Европа к расширению,
– заявил политический эксперт.
По мнению Семенюка, пока сама Европа не готова к расширению и это является фактом для многих. Изменится ли эта ситуация через 5 – 10 лет – неизвестно.
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Политический эксперт также добавил, что сейчас ЕС переживает определенный кризис и не отвечает вызовам, перед которыми стоит Европа. В том числе и в геополитическом плане.
Семенюк рассказал о вступлении Украины в НАТО смотрите видео
Что этому предшествовало
- Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО. Однако неизвестно, когда это станет возможным.
- По словам президента Эстонии, нужно сначала дождаться "поворота истории".
- На вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО, Кальюлайд дала утвердительный ответ.