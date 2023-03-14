Какой-то слишком "подсушенный", – Цымбалюк об ужасном состоянии Путина на встрече с Кадыровым

Рамзан Кадыров 13 марта встретился с Владимиром Путиным, где зачитывал текст с бумажки, которую напечатали очень большими буквами. В то же время сам глава Кремля в очередной раз выглядел не лучшим образом – был слишком "подсушенный" и уже традиционно вцепился в стол.

Об этом 24 Каналу сказал журналист Роман Цымбалюк. Не исключено, что главе Кремля было не слишком приятно находиться в одном помещении с Кадыровым.

Смотрите также Что с руками: Путин на встрече с Кадыровым снова упорно держался за стол – красноречивое видео

Ужасное состояние Путина на встрече с Кадыровым

Цымбалюк обратил внимание на то, как выглядели на этой встрече Путин и Кадыров. В частности, именно внешность главы Кремля привлекла особое внимание.

Владимир Путин выглядел совсем как-то очень сильно "подсушенным". Такое впечатление, что и ботокс "подсушили". И за стол он держится, чтобы не упасть,

– заметил Цымбалюк.

Он напомнил, что обычно, когда у Путина были сложные переговоры, он своей сухой рукой так держался за этот стол. Возможно, главе Кремля было не слишком приятно находиться с Кадыровым в одном помещении. Ведь у Кадырова, который ранее заявлял, что ему надоело быть руководителем Чечни, вполне могут быть другие амбиции.

Чем интересна встреча Путина и Кадырова

Цымбалюк отметил, что встреча Путина и Кадырова привлекает внимание, поскольку формально Кадыров является руководителем одного из российских регионов. К тому же только он имеет право рассказывать, как нужно жить, что делать федеральному правительству, а также учить русских, как они должны умирать за родину.

Журналист добавил, что в свое время Кадырова поставили на щит кремлевской пропаганды, поскольку в системе российских взаимоотношений русские боятся кадыровцев.

Цымбалюк отметил ужасное состояние Путина на встрече с Кадыровым: смотрите видео

Роль Кадырова в войне значительно уменьшилась

Он считает, что в последнее время Путина не слишком интересует война. Ведь во всех своих выступлениях он говорит об этом отстраненно. Мол, вдруг что – все вопросы к Шойгу, Герасимову и Пригожину, а раньше еще и к Кадырову.

Сейчас, по его словам, Кадыров как неглупый человек понял, что в этом деле видео для ТикТок уже не наснимаешь. Путин же тем временем сильно занялся семьей главы Чечни. Недавно, в частности, он встречался с его сыном.

Если смотреть на эту ситуацию сквозь войну, то Кадыров стал играть значительно меньшую роль в ней,

– заявил Цымбалюк.

По его словам, если в первые месяцы из кадыровцев делали российский бренд – все их должны были бояться и не насмехаться. После того, как стало ясно, что ВСУ убивают их так же, как и других российских захватчиков, кадыровцы вроде бы стали умнее.

Что известно о здоровье Путина: основное

Ни для кого не секрет, что Россия – это антоним свободы слова. Кремлевский диктатор до сих пор вылавливает флешбеки из СССР, запрещая россиянам отрицательно высказываться о нем, даже в сети. Касается это и его здоровья.

Так, в информационных кругах неоднократно звучали утверждения, что кремлевский диктатор смертельно болен. Однако недавно эти слухи подтвердились странными махинациями с официальными документами.

Подтверждают это и в украинской разведке. Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, онкология влияет на работоспособность Путина.