Зеленская проведет в Киеве саммит первых леди и джентльменов перед Днем Независимости
Источник:Офис Президента
Первая леди Украины 23 августа возглавит необычное мероприятие. По инициативе Елены Зеленской проведут Киевский саммит первых леди и джентльменов.
Такое мероприятие в Украине проведут впервые в истории. Участниками его станут супруги мировых лидеров.
Стоит прочитать Куда пойдут 5,4 миллиарда гривен к 30-летию независимости: объяснения правительства
О чем будут говорить на саммите
В Офисе Президента анонсировали: главными темами для обсуждения станут вызовы, которые возникли из-за COVID-19. Говорится о доступе к медицинским услугам, будущее образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации.
С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами,
– подчеркнула Елена Зеленская.
Это позволит обмениваться опытом, – Кулеба
Рассказал об инициативе первой леди министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что такая мера позволит регулярно обмениваться опытом с лидерами других стран.
Международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку,
– сказал Кулеба.
Мировые лидеры приедут на саммит Крымской платформы
Отметим, что перед Днем Независимости в Украине проведут и первый саммит Крымской платформы. На мероприятие, посвященное деоккупации Крыма, приедут лидеры государств и главы церквей.
К теме Москва хочет саботировать Крымскую платформу: Россия в августе планирует собрать на полуострове СНГИнтересно! План торжеств ко Дню Независимости представили еще 8 июня. В частности, 24 августа пройдет парад войск и праздничный концерт. В рамках празднования в Украину привезут Конституцию Пилипа Орлика.