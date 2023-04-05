Зеленские – уже в Варшаве: Дуда с первой леди встретили их у Королевского замка
Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в столицу Польши. Украинский лидер с супругой приехали в Королевский замок в Варшаве.
Там их встретили президент Польши Анджей Дуда и первая леди страны. На сайте Офиса Президента Украины уже показали видео официальной церемонии встречи лидеров стран, пишет 24 канал.
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Зеленский уже встретился с Дудой
Из видео заметно, что уже прошла официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Польши Анджея Дуды. С лидерами страны были их жены – Елена Зеленская и Агата Дуда.
Президент с первой леди прибыли в Королевский замок в Варшаве: смотрите видео
Также в Королевском замке присутствуют члены украинской и польской делегаций.
Дуда наградил Зеленского
Польский лидер Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского Орденом Белого Орла. В Дуды отметили, что награду дали:
- в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной;
- за деятельность в сфере сохранности;
- за устойчивость в защите прав человека
Зеленского наградили Орденом Белого Орла: смотрите видеоСправка. Орден Белого Орла – высшая государственная награда Польши. Ее вручают только за уникальные награды перед страной. Это один из древнейших орденов страны. Им награждены Мария Склодовская-Кюри, Януш Корчак, Станислав Лем.
Визит Зеленского в Польшу
- Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшидач рассказал, что на 18:00 5 апреля запланировано совместное выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды. В ходе обращения лидеры стран расскажут о результатах переговоров.
- Спикер Владимира Зеленского рассказал, что во время визита президента оборона будет на первом месте. Также украинский лидер будет говорить об обороне, экономике, железнодорожном сообщении, расширении возможностей для перехода границы.
- Сергей Никифоров также добавил, что у Зеленского запланированы встречи с польским бизнесом, спасателями, волонтерами, мэрами приграничных с Украиной городов.