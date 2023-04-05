Зеленские – уже в Варшаве: Дуда с первой леди встретили их у Королевского замка

Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в столицу Польши. Украинский лидер с супругой приехали в Королевский замок в Варшаве.

Там их встретили президент Польши Анджей Дуда и первая леди страны. На сайте Офиса Президента Украины уже показали видео официальной церемонии встречи лидеров стран, пишет 24 канал.

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Зеленский уже встретился с Дудой

Из видео заметно, что уже прошла официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Польши Анджея Дуды. С лидерами страны были их жены – Елена Зеленская и Агата Дуда.

Зеленские прибыли в Королевский замок в Варшаве: смотрите видео

Президент с первой леди прибыли в Королевский замок в Варшаве: смотрите видео

Также в Королевском замке присутствуют члены украинской и польской делегаций.

В канцелярии Анджея Дуды написали, что начинается первый официальный визит президента Украины с первой леди в Польшу. Очевидно, что речь идет о первой официальной поездке после начала полномасштабного вторжения.



Визит Владимира Зеленского в Польшу Визит Владимира Зеленского в Польшу

Дуда наградил Зеленского

Польский лидер Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского Орденом Белого Орла. В Дуды отметили, что награду дали:

в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной;

за деятельность в сфере сохранности;

за устойчивость в защите прав человека

Зеленского наградили Орденом Белого Орла: смотрите видео

Визит Зеленского в Польшу

Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшидач рассказал, что на 18:00 5 апреля запланировано совместное выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды. В ходе обращения лидеры стран расскажут о результатах переговоров.

Спикер Владимира Зеленского рассказал, что во время визита президента оборона будет на первом месте. Также украинский лидер будет говорить об обороне, экономике, железнодорожном сообщении, расширении возможностей для перехода границы.

Сергей Никифоров также добавил, что у Зеленского запланированы встречи с польским бизнесом, спасателями, волонтерами, мэрами приграничных с Украиной городов.

Орден Белого Орла – высшая государственная награда Польши. Ее вручают только за уникальные награды перед страной. Это один из древнейших орденов страны. Им награждены Мария Склодовская-Кюри, Януш Корчак, Станислав Лем.