Зеленский впервые с начала полномасштабной войны поедет в Румынию

Президент Украины посетит Румынию. В ходе визита они с президентом этого государства обсудят важные вопросы.

Во вторник, 10 октября, Владимир Зеленский посетит Румынию. Этот визит – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Визит подтверждает поддержку

Президент Румынии Клаус Иоганнис примет главу нашего государства в Котроченском дворце в Бухаресте.

В сообщении канцелярии Иоганниса говорится, что визит подтверждает неизменную безусловную поддержку Украины.

Также он показывает особый характер двусторонних отношений между Румынией и Украиной, их потенциал и необходимость обсуждения на самом высоком уровне проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес,

– отметили у президента Румынии.

Президенты обсудят усиление поддержки Киева, а также ситуацию в Черном море и шаги по урегулированию. Также коснутся темы двустороннего сотрудничества.

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