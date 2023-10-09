Зеленский впервые с начала полномасштабной войны поедет в Румынию
Источник:Канцелярия президента Румынии
Президент Украины посетит Румынию. В ходе визита они с президентом этого государства обсудят важные вопросы.
Во вторник, 10 октября, Владимир Зеленский посетит Румынию. Этот визит – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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Визит подтверждает поддержку
Президент Румынии Клаус Иоганнис примет главу нашего государства в Котроченском дворце в Бухаресте.
В сообщении канцелярии Иоганниса говорится, что визит подтверждает неизменную безусловную поддержку Украины.
Также он показывает особый характер двусторонних отношений между Румынией и Украиной, их потенциал и необходимость обсуждения на самом высоком уровне проектов и вопросов, представляющих взаимный интерес,
– отметили у президента Румынии.
Президенты обсудят усиление поддержки Киева, а также ситуацию в Черном море и шаги по урегулированию. Также коснутся темы двустороннего сотрудничества.
Украина – Румыния: в каком состоянии отношения двух государств
- Визит Владимира Зеленского в Румынию может стать важным шагом к общему диалогу. Почему это важно для Украины24 Каналу объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.
- По его словам, Румыния уже часть этой войны, ведь была вынуждена сбивать российские дроны, которые агрессор запустил против нашего государства. Именно поэтому сейчас важно наладить диалог с этим государством.
- Румыния может попытаться давить на своих партнеров, которые уже являются членами НАТО. Ведь если произойдет так, что силы НАТО вступят в эту войну, в значительной степени это произойдет из-за постоянной угрозы Румынии как члену Альянса.