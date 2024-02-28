Зеленский прибыл в Албанию с визитом: какова цель поездки президента

Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в столицу Албании Тирану. Украинского главу встретили прямо на выходе из самолета.

Об этом сообщил министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Игли Хасани в соцсети Х, ранее известной как твитер. В Тирану Зеленский прибыл после своего визита в Саудовскую Аравию.

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Зеленский прибыл в Албанию с визитом с визитом

Хасани отметил, что для него большая честь приветствовать украинского лидера в албанской столице Тиране. Глава албанского МИД обнародовал фото, на котором встречал Зеленского прямо с самолета.

Зеленский прибыл в Албанию / Фото из аккаунта @IgliHasani в соцсети Х

Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против агрессии России,

– написал Хасани.

Сейчас Владимир Зеленский ничего не писал относительно своего визита в Албанию. Стоит отметить, что издание Euronews сообщало, со ссылкой на слова премьер-министр Албании Эди Рамы, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Албанию и примет участие в саммите в поддержку Украины, который состоится 28 февраля.

Зеленский побывал в Саудовской Аравии