Зеленский 8 марта посетит Турцию и встретится с Эрдоганом: о чем будут говорить

Владимир Зеленский 8 марта совершит официальный визит в Турцию. Известно, что во время него президент Украины проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Рассказали о визите Владимира Зеленского в канцелярии президента Турции Эрдогана. По имеющейся информации, лидеры обсудят ход войны между Украиной и Россией и другие темы.

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Зеленский встретится с Эрдоганом

В канцелярии отметили, что Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган во время встречи обсудят:

ход украинско-российской войны;

Черноморское зерновое соглашение;

двусторонние отношения между государствами.

В сообщении отмечают, что в центре встречи президентов будет ситуация между Украиной и Россией, последние контакты по перезапуску безопасного коридора в Черном море.

Обратим внимание, что предшествовало встрече Зеленского с Эрдоганом заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он настаивал на том, что следует как можно скорее провести переговоры о прекращении огня в нашем государстве.

Да и сам Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что Анкара все также поддерживает мирное урегулирование войны, развязанной Россией против Украины. И что она готова предложить площадку, где бы провели соответствующие "переговоры".

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