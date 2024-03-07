Зеленский 8 марта посетит Турцию и встретится с Эрдоганом: о чем будут говорить
Источник:Reuters
Владимир Зеленский 8 марта совершит официальный визит в Турцию. Известно, что во время него президент Украины проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Рассказали о визите Владимира Зеленского в канцелярии президента Турции Эрдогана. По имеющейся информации, лидеры обсудят ход войны между Украиной и Россией и другие темы.
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Зеленский встретится с Эрдоганом
В канцелярии отметили, что Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган во время встречи обсудят:
- ход украинско-российской войны;
- Черноморское зерновое соглашение;
- двусторонние отношения между государствами.
В сообщении отмечают, что в центре встречи президентов будет ситуация между Украиной и Россией, последние контакты по перезапуску безопасного коридора в Черном море.
Обратим внимание, что предшествовало встрече Зеленского с Эрдоганом заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он настаивал на том, что следует как можно скорее провести переговоры о прекращении огня в нашем государстве.
Да и сам Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что Анкара все также поддерживает мирное урегулирование войны, развязанной Россией против Украины. И что она готова предложить площадку, где бы провели соответствующие "переговоры".
Последние новости о переговорах между Украиной и Россией
- Как мы заметили, турецкие власти призвали обе страны к переговорам. В стране заявили, что якобы исчерпался "лимит того, что можно назвать войной".
- В Китае согласились, что хотят быть посредником в переговорах. В то же время представитель Пекина после визита в Москву активно повторял нарративы Кремля. Мол, без учета безопасности интересов России переговоры невозможны.
- Интересно, что в вопросах переговоров Турция и Китай решили действовать совместно. Их представители уже провели совместную встречу. В Турции надеются, что переговорный процесс начнется в ближайшее время. В то же время в Институте по изучению войны заявили, что такой ход событий Россия использует для своей информационной кампании.
- Напомним, что в начале февраля Владимир Зеленский дал интервью. В нем он отметил, что Россия "не хочет мира и не стремится к миру". Президент Украины подчеркнул, что для страны-агрессора мир – проигрыш. И поэтому в ней не готовы ни к какому миру.