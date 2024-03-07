Розповіли про візит Володимира Зеленського у канцелярії президента Туреччини Ердогана. За наявною інформацією, лідери обговорять перебіг війни між Україною та Росією та інші теми.
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Зеленський зустрінеться з Ердоганом
У канцелярії зауважили, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган під час зустрічі обговорять:
- перебіг українсько-російської війни;
- Чорноморську зернову угоду;
- двосторонні відносини між державами.
У повідомленні зазначають, що у центрі зустрічі президентів буде ситуація між Україною та Росією, останні контакти щодо перезапуску безпечного коридору у Чорному морі.
Звернімо увагу, що передувала зустрічі Зеленського з Ердоганом заява міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Він наполягав на тому, що слід якомога швидше провести перемовини про припинення вогню у нашій державі.
Та й сам Реджеп Ердоган раніше заявляв, що Анкара надалі підтримує мирне врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України. І що вона готова запропонувати майданчик, де б провели відповідні "перемовини".
Останні новини про переговори між Україною та Росією
- Як ми зауважили, турецька влада закликала обидві країни до переговорів. У країні заявили, що буцімто вичерпався "ліміт того, що можна назвати війною".
- У Китаї зголосилися, що хочуть бути посередником у переговорах. Водночас представник Пекіна після візиту до Москви активно повторював наративи Кремля. Мовляв, без урахувань безпекових інтересів Росії переговори неможливі.
- Цікаво, що у питаннях переговорів Туреччина та Китай вирішили діяти спільно. Їхні представники уже провели спільну зустріч. У Туреччині сподіваються, що переговорний процес розпочнеться найближчим часом. Водночас в Інституті з вивчення війни заявили, що такий перебіг подій Росія використає для своєї інформаційної кампанії.
- Нагадаймо, що на початку лютого Володимир Зеленський дав інтерв'ю. У ньому він наголосив, що Росія "не хоче миру і не прагне миру". Президент України підкреслив, що для країни-агресорки мир – програш. І тому у ній не готові до жодного миру.