Зеленский – аху***ый, – Моргенштерн признался в симпатиях к Зеленскому
Источник:"Гордон"
Скандальный рэпер Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он заявил, что Владимир Зеленский веселый и он смотрел "Рассмеши комика".
Также российский рэпер заявил, что ему безразлично, кто в стране президент. Такое заявление скандальный артист сделал в интервью Дмитрию Гордону.
Кстати Моргенштерн убежден, что через несколько лет сможет подвинуть Путина с поста президента
"Зеленский – ах***ный"
На вопрос Гордона, нравится ли ему Зеленский, Моргенштерн ответил, что да. Он охарактеризовал его нецензурной бранью.
Да-а-а, ох...енный! М-м-м, ну, бл...дь, он же веселый. Смотрел этот, бл..., "Рассмеши комика". Просто браво! Разъ...б полный! – сказал рэпер.
На вопрос о том, хотел бы он, чтобы и в России был такой президент, рэпер заявил, что ему безразлично. Мол, главное – чтобы его и его семью не трогали, а кто именно президент – одинаково. "А вот кто именно – какая разница? Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены. Все!" – сказал российский рэпер.
К тому же Моргенштерн признался, что любит Украину и бывал в нескольких городах. Гордону он сказал, что это "страна – столица кайфа" и здесь не такие агрессивные люди, "как в Рашке".
Чем известен в Украине Моргенштерн
- В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о траурных мероприятиях.
- Российскому рэперу запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал здесь несколько концертов.
- В конце апреля 2021 года рэпера внесли в список лиц, что угрожают нацбезопасности Украины.
- Тогда же он заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Мол, ему "страшно ехать в Украину". Его, в частности, испугали события в Одессе.