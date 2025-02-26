Следующее соглашение о фонде с США будет сложнее и потребует ратификации, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что за рамочным соглашением с США об использовании полезных ископаемых будет следовать соглашение об общем инвестиционном фонде. Однако она будет сложнее, ведь подлежит ратификации Верховной Радой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общение с журналистами.

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Почему следующее соглашение с США будет сложнее

По словам Зеленского, Украина и США согласовали рамочное соглашение об использовании украинских природных ресурсов, согласно которой это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.

Он добавил, что пока нет следующего договора о функционировании самого фонда.

Вот он сложнее и серьезнее, потому что следующий договор– о фонде. И там будет уже о партнерских отношениях, деньги и т.д. И вот он будет уже иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины,

– рассказал Зеленский.

Президент отметил, что ему неизвестно, будет ли следующий договор ратифицировать со своей стороны американский Конгресс.

Напомним, что Украина и США официально согласовали финальный текст соглашения о полезных ископаемых. По словам Зеленского, в нем Киев не выступает должником.