Зеленский анонсировал пакет военной помощи от Германии

Германия предоставит пакет поддержки – это военный пакет, объемом 650 миллионов евро. Украина ожидает его в декабре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Зеленского.

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Встреча с канцлером Германии

В понедельник, 2 декабря, в Украину с визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Владимир Зеленский отметил, что он долго говорил с немецким чиновником, указав, что это одна из самых длинных двусторонних встреч, "особый формат – более чем два с половиной часа".

По словам президента, всю тематику, которая имеет значение для наших стран, они обсудили. Главное, на чем сосредоточили внимание – это ПВО, усиление нашей защиты неба.

Зеленский подчеркнул, что Германия уже лидер в этом и вообще в поддержке в Европе.

"На континенте (Германия – 24 Канал) – номер один по уровню помощи Украине: от Германии – почти 30 миллиардов евро. Оборонная поддержка, также – поддержка нашей устойчивости", – отметил лидер.

Он поблагодарил канцлера персонально, и всю Германию, ее народ, который так принципиально с Украиной. Он отметил, что для нас важно, чтобы уровень немецкой поддержки не уменьшался и в дальнейшем. По словам Зеленского, это будет важнейший и своевременный сигнал всем другим нашим партнерам.

Президент указал, что на встрече с канцлером они договорились, что Германия будет с Украиной в дальнейшем именно так, как нужно, независимо от того, что будет происходить в глобальной политике – какие изменения настроений могут быть.

Есть и сейчас пакет поддержки от Германии – это военный пакет. Объем 650 миллионов евро. Мы ожидаем этот пакет в декабре,

– рассказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня Олаф Шольц увидел конкретное оружие наше, украинское, и произведенное совместно с Германией, которое может существенно влиять на ситуацию на фронте. "Ударные дроны. Дроны, которые работают с применением искусственного интеллекта. Наши производственные возможности в Украине – и тем более в сотрудничестве с партнерами – уже значительно больше, чем возможности финансировать производство. Мы привлекаем инвесторов, привлекаем компании. Я благодарен всем немецким компаниям, которые уже работают с нами, работают с Украиной", – добавил он.

По словам гаранта, они также обсудили и контакты с нашими партнерами в Европе в ближайшие недели – переговорную работу на этот месяц.

Подписан указ о санкциях против России

Зеленский сообщил, что подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, которые работают на российскую военную систему. В частности, это разработчики, производители и поставщики беспилотников для оккупанта, лица, которые помогают завозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов.

В общем, как указал президент, это более сотни субъектов. Зеленский отметил, что мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров.

Программа зимней поддержки – еПоддержка

Также президент в обращении указал, что продолжает набирать обороты программа зимней поддержки – еПоддержка. Он отметил, что уже более чем 3 миллиона 200 тысяч заявок, и среди них 700 тысяч – заявки на детей.

Зеленский отметил, что это очень хороший темп программы, наиболее популярная цифровая услуга от государства за все время. Он поблагодарил всю команду, которая привлечена к разработке и обеспечению еПоддержки. "И, пожалуйста, на всех уровнях объясняйте, как сделать заявку, как получить средства и как оплатить ими за коммунальные услуги или купить книги или задонатить волонтерам. Для многих семей и на уровне всего государства это ощутимо", – сказал президент.