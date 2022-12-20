"Мы задаем тон в этой войне": что всему миру показал визит Зеленского в Бахмут
Президент Украины Владимир Зеленский посетил самую горячую точку на фронте – Бахмут. Это очередной мощный месседж по всему миру.
Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что россияне не могут смириться с визитом Зеленского в Бахмут.
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Путин должен застрелиться
Давидюк рассказал, что превзойти визит Зеленского в Бахмут Путин может только, если застрелится, как сделал это Гитлер, которому он подражает. Это колоссальная разница между странами, ярко продемонстрированная президентами. Зеленский – это следствие развития украинской демократии.
Без личной храбрости Зеленского этого не было бы. С точки зрения охраны, она 100% говорит ему не уезжать. С точки зрения коммуникации с миром – надо,
– отметил политолог.
Сила украинцев
Он продолжил, что на визит Зеленского уже ответил Пригожин. Однако и мы на повара поваром ответим, потому что у нас есть Тищенко. Мы задаем тон в этой войне и показываем миру, что демократия может быть сильной и даже меньшая страна может победить авторитарный режим.
"Мы показываем Европе, что демократия может быть сильной. Берите нас и мы дополним вам тот пазл, которого вам не хватает. Вот эти визиты Зеленского – это философия военной, послевоенной Украины, которая нашла себя и раскрыла себя", – отметил Давидюк.
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Украина – страна года
По его словам, признание Украины страной года от издания The Economist – это очень почетно. Ежегодно этому изданию было трудно выбрать победителя, но теперь выбор был единодушным и очевидным. Украина раньше была известна благодаря Кличко, Шевченко и Чернобылю, а теперь ее бренд выкристаллизовывается.
Сейчас мы видим, как в мире создается бренд супердержавы. Сейчас создается в мире супермощный бренд несокрушимого храброго мегасильного государства. Это самое крутое из того, как Украина могла использовать эту войну,
– подчеркнул политолог.
Визит Зеленского в Бахмут: что известно
- Президент Владимир Зеленский побывал в Бахмуте, Донецкая область. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои за город.
- Несмотря на все ошибки или претензии части общества к Зеленскому, он делает именно то, что от него ждут. Наверное, он боится, приезжая в такую горячую точку, но он сделал то, что нужно было для Украины и воюющих там ребят.
- Президент во время визита наградил военных, мужественно обороняющих родную землю от врага. Чем важна эта поездка и что о ней говорят российские пропагандисты.