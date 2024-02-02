Зеленский был раздражен из-за слов Залужного о тупике на войне, – Bloomberg

Журналисты Bloomberg в большом материале анализируют отношения между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. О вероятной отставке Залужного писали телеграм-каналы, впрочем, этого не произошло.

Некоторые считают, что Зеленский просто отложил отставку главкома. В СМИ появляются версии о том, какую же должность предложат Залужному взамен.

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Почему статья Залужного в The Economist разозлила Зеленского

Это, безусловно, разозлило Зеленского, который является очень чувствительным, когда речь идет о критике хода войны, и может даже видеть в ней угрозу своему лидерству, говорят европейские дипломаты, которые говорили на условиях анонимности,

– отмечено в материале.

Журналисты видят проблему в том, что Залужный заявил, что боевые действия зашли в тупик. Ведь Зеленский настаивал, что Украина все еще может достичь прорыва.

Собственно, медленное продвижение на фронте "создало напряженность в отношениях между двумя украинскими лидерами, которая проявилась в ноябре".

Есть и другая причина – Залужный призывает к мобилизации, в частности говорил об этом на своей первой и пока единственной пресс-конференции. А 1 февраля опубликовал статью, "в которой раскритиковал правительство за то, что оно сдерживает оборонную промышленность бюрократией и задержками с набором новых солдат".

Это лишь обостряет дилемму для Зеленского, когда он обдумывает свой следующий шаг. И добавляет тревоги миллионам украинцев, которые ожидают, как будет решен этот спор,

– подытоживают медийщики.

О какой критике правительства со стороны Залужного идет речь