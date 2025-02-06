Главные месседжи Трампу: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту и телеведущему Пирсу Моргану. Разговор длился 90 минут и был нацелен на западную аудиторию.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что интервью президента для иностранных корреспондентов "не предназначены для украинских ушей". Акценты в таком разговоре могут быть разными и зависеть от политической ситуации.

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Интервью Зеленского

Тарас Загородний подчеркнул, что высказывания Владимира Зеленского во время интервью Моргану могли быть не до конца понятными для украинской аудитории, однако в этом нет ничего страшного, ведь президент имел целью донести собственное мнение зрителям Запада.

Это отдельное коммуникационное направление в сторону Запада. Он нацелен на те задачи, которые нужно продвигать украинской дипломатии,

– сказал политтехнолог.

Он также подчеркнул, что заявление Зеленского о готовности садиться за стол переговоров с Владимиром Путину является разумным шагом. Загородний пояснил, что президент Украины понимает, что кремлевский диктатор не хочет этого.

Зеленский ведет правильную дипломатическую игру, чтобы показать Дональду Трампу, что Украина готова к диалогу, а вот Россия совсем нет,

– высказался он.

Это может стать еще одним действенным аргументом для президента США, чтобы предоставить Украине достаточное количество оружия для противодействия оккупантам.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к завершению горячей стадии войны, но никаких правовых компромиссов по временно оккупированным территориям быть не может. Он подчеркнул, что наша страна стремится к миру, однако нуждается в гарантиях безопасности, чтобы Россия не вернулась с новой войной.