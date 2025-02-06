Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що інтерв'ю президента для іноземних кореспондентів "не призначені для українських вух". Акценти у такій розмові можуть бути різними та залежати від політичної ситуації.

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Інтерв'ю Зеленського

Тарас Загородній підкреслив, що висловлювання Володимира Зеленського під час інтерв'ю Моргану могли бути не до кінця зрозумілими для української аудиторії, проте у цьому немає нічого страшного, адже президент мав на меті донести власну думку глядачам Заходу.

Це окремий комунікаційний напрямок у бік Заходу. Він націлений на ті завдання, які потрібно просувати українській дипломатії,

– сказав політтехнолог.

Він також підкреслив, що заява Зеленського про готовність сідати за стіл перемовин із Владіміром Путіну є розумним кроком. Загородній пояснив, що президент України розуміє, що кремлівський диктатор не хоче цього.

Зеленський веде правильну дипломатичну гру, щоб показати Дональду Трампу, що Україна готова до діалогу, а от Росія зовсім ні,

– висловився він.

Це може стати ще одним дієвим аргументом для президента США, щоб надати Україні достатню кількість зброї для протидії окупантам.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до завершення гарячої стадії війни, але жодних правових компромісів щодо тимчасово окупованих територій бути не може. Він підкреслив, що наша країна прагне миру, однак потребує гарантій безпеки, щоб Росія не повернулася з новою війною.