Нам нужно оружие, чтобы достать врага, – Зеленский в Давосе
Украине необходима военная помощь, чтобы продвигаться вперед на фронте. Украина стремится получить дальнобойные системы, чтобы достать оккупантов.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время "Украинского завтрака" в Давосе. Глава государства перечислил, какая оружие необходимо Украине.
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Украина передала партнерам список с оружием, которое требуется
По словам Зеленского, Украине нужны артиллерийские системы, а также снаряды, которые находятся в дефиците.
Очень важные вещи, когда ты листаешь страницу этой войны. То есть ты продвигаешься и технологически вперед. Нужны соответствующие системы, о которых все знают,
– сказал президент.
Он добавил, что речь идет о системах, которые могут работать на большую дистанцию. Зеленский подчеркнул, что нашим воинам нужно дальнобойное оружие, чтобы достать врага не на территории России, а на временно оккупированных землях Украины, откуда летят ракеты и идет артиллерийский обстрел.
Президент привел пример деоккупированного Херсона, который Россия обстреливает с левого берега Херсонской области.
"На другом берегу стоит артиллерия и соответствующее оружие. На таком расстоянии, куда мы не можем дотянуться. Совершенно справедливо дотянуться и защитить наших людей", – сказал глава государства.
Зеленский заявил, что Украине, чтобы достать врага, нужно соответствующее оружие, которое есть у партнеров. Он рассказал, что у государств-партнеров есть конкретное письмо со списком, что нужно Украине.
Партнеры усиливают Украину на фоне вероятного наступления России
- Военно-политическое руководство России, вероятно, готовится к новому большому наступлению на Украину в ближайшее время. Россияне готовят около 200 тысяч военных и планируют расширить армию.
- На этом фоне партнеры начали увеличивать военную поддержку Украины. США, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине ЗРК Patriot. Наше государство получит 3 батареи.
- Кроме того, Польша выделит Украине роту танков Leopard 2, а Великобритания передаст танки Challenger 2. Наша страна впервые получит БМП от США и Германии. Также БМП поступят от Швеции.
- Иностранные СМИ считают, что Запад готовит Украину к новому наступлению России. Сообщается, что большое значение будет иметь наличие в Украине танков.