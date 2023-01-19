Нам нужно оружие, чтобы достать врага, – Зеленский в Давосе

Украине необходима военная помощь, чтобы продвигаться вперед на фронте. Украина стремится получить дальнобойные системы, чтобы достать оккупантов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время "Украинского завтрака" в Давосе. Глава государства перечислил, какая оружие необходимо Украине.

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Украина передала партнерам список с оружием, которое требуется

По словам Зеленского, Украине нужны артиллерийские системы, а также снаряды, которые находятся в дефиците.

Очень важные вещи, когда ты листаешь страницу этой войны. То есть ты продвигаешься и технологически вперед. Нужны соответствующие системы, о которых все знают,

– сказал президент.

Он добавил, что речь идет о системах, которые могут работать на большую дистанцию. Зеленский подчеркнул, что нашим воинам нужно дальнобойное оружие, чтобы достать врага не на территории России, а на временно оккупированных землях Украины, откуда летят ракеты и идет артиллерийский обстрел.

Президент привел пример деоккупированного Херсона, который Россия обстреливает с левого берега Херсонской области.

"На другом берегу стоит артиллерия и соответствующее оружие. На таком расстоянии, куда мы не можем дотянуться. Совершенно справедливо дотянуться и защитить наших людей", – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что Украине, чтобы достать врага, нужно соответствующее оружие, которое есть у партнеров. Он рассказал, что у государств-партнеров есть конкретное письмо со списком, что нужно Украине.

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