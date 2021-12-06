Как сообщили в пресс-службе главы государства, Зеленский примет участие в торжествах, которые посвятили 30-летию Вооруженных сил. Также он вручит государственные награды военным.

Стоит прочитать В Украине празднуют День ВСУ: история армии, суеверия и интересные факты

Президент примет участие в торжествах по случаю Дня ВСУ

С участием президента проведут и церемонию присвоения почетных наименований воинским частям. Также во время торжеств вручат боевые флаги.

Ранее Зеленский поздравил военных и ветеранов с праздником

Ранее 6 декабря глава государства уже поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником. Президент поблагодарил защитников за их службу, стойкость и героизм.

Зеленский отметил, что несмотря на то, что официально ВСУ – только 30 лет, их история достигает многих веков и путь неразрывно связан со всеми этапами становления Украины.

Обратите внимание! Ранее поздравления с Днем ВСУ опубликовал и главнокомандующий Валерий Залужный. Он подчеркнул, что украинская армия – одна из сильнейших в мире.

Читайте также Вооруженные силы празднуют 30-летие: как Украина поздравляет военных с юбилеем

Коротко о Дне Вооруженных сил Украины:

День ВСУ отмечают с 1991 года.

Праздничные мероприятия запланированы во многих городах Украины, в частности Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

В Минобороны обещают показать новейшие образцы вооружения и военной техники.

Смотрите видео о том, о чем ветераны пишут в своих книгах – в VETERANO блоге: