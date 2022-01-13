Зеленский с Джонсоном обсудили урегулирование ситуации у границ Украины

Владимир Зеленский 13 января провел переговоры с Борисом Джонсоном. Они обсудили возможные шаги по деэскалации на границе Украины.

Президент отметил, что Украина вместе с Великобританией прилагают совместные усилия для достижения мира. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальных сетях.

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Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Обменялись мнениями относительно возможных шагов по деэскалации,

– написал Владимир Зеленский.

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