Зеленский с Джонсоном обсудили урегулирование ситуации у границ Украины
13 января 2022 , 22:27Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Владимир Зеленский 13 января провел переговоры с Борисом Джонсоном. Они обсудили возможные шаги по деэскалации на границе Украины.
Президент отметил, что Украина вместе с Великобританией прилагают совместные усилия для достижения мира. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальных сетях.
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Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Обменялись мнениями относительно возможных шагов по деэскалации,
– написал Владимир Зеленский.
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