Зеленский еще окончательно не определился, – "слуга народа" Фролов о вероятной отставке Тарана

СМИ в сентябре обнародовали информацию о том, что министра обороны Андрея Тарана могут отправить в отставку. Однако по этому вопросу Владимир Зеленский еще окончательно не определился.

Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в эфире 24 канала. Согласно Конституции, именно президент может предлагать кандидатуру на пост министра обороны.

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По словам Фролова, то, что журналисты комментируют различные предложения, является лишь слухами. По вероятным кадровым изменениям в Минобороны депутаты будут ждать приоритета от президента.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им может стать действующий вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По моей информации, президент еще окончательно не определился,

– заявил нардеп.

Фролов также отметил, что у депутатов есть претензии практически к любому министру. Если же говорить непосредственно о деятельности Тарана, то управление в Вооруженных силах действительно можно улучшить.

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