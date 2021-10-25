Зеленский еще окончательно не определился, – "слуга народа" Фролов о вероятной отставке Тарана
Источник:24 канал
СМИ в сентябре обнародовали информацию о том, что министра обороны Андрея Тарана могут отправить в отставку. Однако по этому вопросу Владимир Зеленский еще окончательно не определился.
Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в эфире 24 канала. Согласно Конституции, именно президент может предлагать кандидатуру на пост министра обороны.
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По словам Фролова, то, что журналисты комментируют различные предложения, является лишь слухами. По вероятным кадровым изменениям в Минобороны депутаты будут ждать приоритета от президента.Справка. Журналист Юрий Бутусов заявил, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им может стать действующий вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
По моей информации, президент еще окончательно не определился,
– заявил нардеп.
Фролов также отметил, что у депутатов есть претензии практически к любому министру. Если же говорить непосредственно о деятельности Тарана, то управление в Вооруженных силах действительно можно улучшить.
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Фролов рассказал о вероятной отставке Тарана: смотрите видео
Что этому предшествовало
- СМИ в сентябре обнародовали информацию о том, что министра обороны Андрея Тарана могут отправить в отставку.
- Интересно, что по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Владимир Зеленский уже определился с кандидатом на пост министра обороны. Однако имя преемника Андрея Тарана пока держат в тайне.
- "Слуга народа" Ирина Верещук ответила на слухи о том, что она может стать министром обороны вместо Тарана. Она подтвердила, что действительно имеет такие амбиции.