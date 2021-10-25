Про це розповів депутат від "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі 24 каналу. Згідно з Конституцією, саме президент може пропонувати кандидатуру на посаду міністра оборони.

До теми Зеленський визначився з кандидатом на пост міністра оборони

За словами Фролова, те, що журналісти коментують різні пропозиції, є лише чутками. Щодо ймовірних кадрових змін у Міноборони депутати чекатимуть пріоритету від президента.

Довідка. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Ним може стати чинний віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За моєю інформацією, президент ще остаточно не визначився,

– заявив нардеп.

Фролов також зауважив, що у депутатів є претензії практично до будь-якого міністра. Якщо ж говорити безпосередньо про діяльність Тарана, то керування у Збройних силах справді можна покращити.

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