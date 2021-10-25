Про це розповів депутат від "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі 24 каналу. Згідно з Конституцією, саме президент може пропонувати кандидатуру на посаду міністра оборони.
До теми Зеленський визначився з кандидатом на пост міністра оборони
За словами Фролова, те, що журналісти коментують різні пропозиції, є лише чутками. Щодо ймовірних кадрових змін у Міноборони депутати чекатимуть пріоритету від президента.
За моєю інформацією, президент ще остаточно не визначився,
– заявив нардеп.
Фролов також зауважив, що у депутатів є претензії практично до будь-якого міністра. Якщо ж говорити безпосередньо про діяльність Тарана, то керування у Збройних силах справді можна покращити.
Дізнайтеся більше ЗМІ назвали прізвища 3 нових ймовірних міністрів
Фролов розповів про ймовірну відставку Тарана: дивіться відео
Що цьому передувало
- ЗМІ у вересні оприлюднили інформацію про те, що міністра оборони Андрія Тарана можуть відправити у відставку.
- Цікаво, що за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Володимир Зеленський уже визначився з кандидатом на пост міністра оборони. Однак імені наступника Андрія Тарана поки тримають в таємниці.
- "Слуга народу" Ірина Верещук відповіла на чутки про те, що вона може стати міністеркою оборони замість Тарана. Вона підтвердила, що справді має такі амбіції.