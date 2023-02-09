Зеленского в Европарламенте встретили стоя и громкими аплодисментами: эмоциональные видео
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель 9 февраля. Он выступил с мощной речью в Европарламенте.
Лидеры Евросоюза поприветствовали украинского лидера громкими аплодисментами. Зеленский начал свою речь со слов "Слава Украине", информирует 24 Канал.
Важно Я здесь, чтобы защитить путь украинцев домой – главное из речи Зеленского в Европарламенте
Как Зеленского встретили в Европарламенте
Когда украинский президент вошел в зал Европарламента, все лидеры ЕС встретили его стоя и аплодисментами. Затем Зеленский со слезами на глазах сказал "Слава Украине".
Как Зеленского встретили в Европарламенте: смотрите видео
Во время речи Зеленский поблагодарил всех европейцев за помощь и совместную борьбу.
Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира. Мы украинцы на поле боя вместе с вами,
– сказал президент.
По словам Зеленского, Украина защищает европейские ценности и европейский образ жизни.
Угроза Европе сегодня – это диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в том числе иранского режима,
– заявил Зеленский во время своей речи.
Отметим, что украинский лидер уже закончил речь в Европарламенте. После этого там снова заиграли гимны Украины и ЕС.
После выступления Зеленского в Европарламенте заиграл гимн Украины: смотрите видео
Зеленский в Европарламенте / Скриншоты с видео
Зеленский приехал на саммит ЕС
- Накануне иностранные СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским отправятся на саммит ЕС.
- Украинский президент хочет получить дальнобойную артиллерию, обещанные танки, истребители и боеприпасы.
- Также Зеленский хочет получить поддержку от ЕС мирного плана президента. Таким образом, европейские лидеры должны поддержать "саммит формулы мира".
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поприветствовала Зеленского в Брюсселе. Она констатировала, что город является сердцем "европейской семьи", к которой, конечно, входит Украина.
- Зеленский вместе с главой ЕП Робертой Мецолой прослушали гимн Украины и гимн Евросоюза. Они звучали перед речью нашего президента в Европарламенте.