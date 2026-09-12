Зеленский готов встретиться с Путиным на саммите "Группы двадцати" в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна находится в сильной позиции для переговоров. Также он предложил встретиться с Владимиром Путиным в Майами, где в декабре состоится саммит лидеров стран "Большой двадцатки"

Об этом он заявил в интервью изданию DW, подчеркнув важность личного контакта для принятия ключевых решений.

Детали возможной встречи

Мы должны быть там. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение,

– заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что что он собирается сказать Путину имеет меньшее значение, чем результат.

"Дело не в словах. Неважно, что я ему скажу или что он хочет мне сказать. Важны результаты. Вот и все", – подчеркнул он.

Справочно. В 2026 году саммит лидеров G20 состоится 14 – 15 декабря в Майами, США. Встреча состоится в год 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что Кремль пока не сообщает, поедет ли российский диктатор Владимир Путин на саммит G20 в США. В последний раз он лично посещал встречу "Группы двадцати" семь лет назад. Зеленский и Путин не встречались лично после начала полномасштабного вторжения России. В последний раз они проводили переговоры 9 декабря 2019 года в Париже во время саммита "нормандской четверки".

Напомним, ранее президент Украины заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. Он отметил, что такие переговоры могли бы приблизить мир к Украине.

В свою очередь, в Кремле заявили о готовности возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США и провести новую трехстороннюю встречу. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Россия не отказывается от своих предыдущих требований и настаивает на устранении так называемых "первопричин" войны. Он также заявил о якобы ухудшении ситуации для Украины на фронте.

Кстати, по словам Зеленского, следующая трехсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в ОАЭ, Швейцарии или Турции, однако окончательное место переговоров пока не определено. По словам главы государства, во время встречи планируется обсудить энергетику, экспорт украинского зерна и гуманитарные вопросы, в частности обмен военнопленными и гражданскими. Президент подчеркнул, что Украина ожидает переговоров конкретных результатов, а не формальной встречи.