Зеленский готовит для Европы ряд предложений по безопасности Украины, – Арестович

8 июня 2021 , 04:59
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Источник:

24 канал

Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский сейчас готовит ряд предложений для европейских партнеров. По его словам, будут касаться они безопасности Украины.

Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Зеленской готовит предложения для Европы

Алексей Арестович отметил, что речь идет о предложениях, касающихся:

  • энергетики – строительство "Северного потока-2";
  • безопасности в Черном море;
  • вопрос Крымского полуострова;
  • российской агрессии на востоке Украины.

Это комплекс вопросов, которые нас беспокоят, и мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя, как партнеры,
 –  сказал он.

Спикер отметил, что в вопросах безопасности Украина ежедневно проводит переговоры с европейскими партнерами и США.

Напоследок Алексей Арестович добавил, что если "Северный поток-2" таки запустят, то нужно сделать так, чтобы эта проблема перестала быть вопросом угрозы безопасности, а стала вопросом рынка.

Обратите внимание! Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты вместе с другими членами НАТО должны увеличить помощь в сфере безопасности для Украины. Это поможет выгнать российских оккупантов из Донбасса и закончить войну.
Автор: Олег Васьків