Зеленский перед саммитом НАТО напомнил: на границе ло сих пор высокий уровень угрозы из-за РФ

Накануне саммита НАТО президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Встреча членов Альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Глава нашего государства проинформировал главу датского правительства о ситуации по безопасности на Донбассе и у границ Украины.

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Он подчеркнул, что сохраняется высокий уровень угрозы, ведь сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ,

– отметили в ОП.

В то же время президент подчеркнул важность сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники также обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий нашего государства на пути к членству в Альянсе и в рамках европейской интеграции.

Владимир Зеленский поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И подтвердил приглашение для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Войска России у границ Украины: что известно

В конце марта и в апреле Россия под видом учений начала стягивать свои войска к границам Украины.

Мировые лидеры обращались с призывами уменьшить напряженность. Страна-агрессор заявила об отводе личного состава и техники.

Однако, в мае главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что вблизи украинских границ находятся 80 тысяч военных врага.

На саммите НАТО в Брюсселе 14 июня лидеры стран альянса обсудят сотрудничество с Украиной и противодействие России.

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