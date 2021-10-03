Зеленский хочет добиться возвращения Саакашвили в Украину
Источник:24 канал
Украинский политик и бывший глава Грузии Михеил Саакашвили 1 октября вернулся на родину после 8 лет пребывания за границей. Его сразу же задержали грузинские правоохранители. Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от этой ситуации.
Как заявил украинский президент во время брифинга в Трускавце, Украина будет добиваться возвращения Саакашвили, так как он является гражданином нашей страны.
Важно У Зеленского отреагировали на задержание Саакашвили, в МИД вызвали посла
Президент Украины отметил, что занимается возвращением граждан Украины на родину.
Господин Саакашвили является гражданином Украины, потому его это тоже касается. Все институты, в частности МИД и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими правительствами, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься,
– подчеркнул Зеленский.
Ранее подобное мнение высказал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что наше Министерство иностранных дел будет поддерживать Саакашвили, потому что он гражданин Украины. Глава МИД заявил, что "каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду".
Задержание Саакашвили в Грузии: главное
- Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что на родине политик заочно осужден по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Ему вынесли приговор заочно – 6 лет заключения. Помиловать его может президент страны, однако Саломе Зурабишвили заявила, что это никогда не произойдет.
- 2 октября политик написал письмо из тюрьмы, в котором заявил, что приговоры ему выносили по заказу Путина. В Офисе Президента задержание политика оценили как месть со стороны властей Грузии.