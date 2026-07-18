Журналисты Financial Times выяснили, какую должность глава государства хочет предложить бывшему премьер-министру.

Кем Зеленский хочет назначить Свириденко?

Владимир Зеленский не прекращает попыток убедить бывшую премьер-министра Юлию Свириденко возглавить украинское посольство в США. Глава государства продолжает переговоры с политиком даже после того, как она на этой неделе отказалась от предложенной должности.

По словам собеседников издания, близких к президенту, вопрос назначения нового посла Украины в Вашингтоне остается одним из приоритетных для Банковой. Именно Юлия Свириденко, несмотря на ее отказ, до сих пор является главной кандидаткой на эту дипломатическую должность.

Он по-прежнему пытается убедить ее занять эту должность, которая приходится на решающий момент войны и в отношениях с администрацией Трампа,

– сообщили источники, близкие к президенту.

Поиск нового посла происходит в период, когда отношения Украины с Соединенными Штатами имеют особое значение. В частности, речь идет о дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Киева, а также о взаимодействии с администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным издания, именно поэтому Зеленский стремится видеть на этой должности политика с большим опытом государственного управления и международных переговоров.

Напомним, Юлия Свириденко покинула пост премьер-министра в ходе последних кадровых перестановок в правительстве. После этого в СМИ появилась информация, что президент предложил ей возглавить дипломатическую миссию Украины в Вашингтоне.

Впрочем, Свириденко пока не согласилась на это предложение. Официально в Офисе президента информацию о возможном назначении ее послом Украины в США пока не комментировали. Также не сообщалось об окончательном решении самой Свириденко относительно этого предложения.

Политолог Олег Постернак отметил, что это может стать хорошей новостью, ведь экс-министр действительно наработала неплохие связи с американцами, особенно после подписания соглашения о минеральных ресурсах Украины, которое она сопровождала.