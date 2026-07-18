Журналісти Financial Times дізналися, яку роль глава держави хоче запропонувати колишній прем'єр-міністерці.

Ким Зеленський хоче призначити Свириденко?

Володимир Зеленський не полишає спроб переконати колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко очолити українське посольство у США. Глава держави продовжує переговори з політикинею навіть після того, як вона цього тижня відмовилася від запропонованої посади.

За словами співрозмовників видання, наближених до президента, питання призначення нового посла України у Вашингтоні залишається одним із пріоритетних для Банкової. Саме Юлія Свириденко, попри її відмову, досі є головною кандидаткою на цю дипломатичну посаду.

Він усе ще намагається переконати її обійняти цю посаду, яка припадає на вирішальний момент війни та у відносинах з адміністрацією Трампа,

– повідомили джерела, близькі до президента.

Пошук нового посла відбувається в період, коли відносини України зі Сполученими Штатами мають особливе значення. Зокрема, йдеться про подальшу військову, фінансову та політичну підтримку Києва, а також взаємодію з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

За даними видання, саме тому Зеленський прагне бачити на цій посаді політика з великим досвідом державного управління та міжнародних переговорів.

Нагадаємо, Юлія Свириденко залишила посаду прем'єр-міністерки під час останніх кадрових змін в уряді. Після цього в медіа з'явилася інформація, що президент запропонував їй очолити дипломатичну місію України у Вашингтоні.

Втім Свириденко наразі не погодилася на цю пропозицію. Офіційно в Офісі Президента інформацію про можливе призначення її послом України у США поки не коментували. Так само не повідомлялося про остаточне рішення самої Свириденко щодо цієї пропозиції.

Політолог Олег Постернак зазначив, що це може стати хорошою новиною, адже ексміністерка дійсно напрацювала непогані зв'язки з американцями, особливо після підписання угоди про мінеральні ресурси України, яку вона супроводжувала.