Секретная стратегия Белого дома относительно войны в Украине: Зеленский хочет ознакомиться с докладом

На прошлой неделе администрация американского президента Джо Байдена направила Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны в Украине. Такой отчет поступил к законодателям еще 9 сентября.

С соответствующей стратегией хочет ознакомиться украинский президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве сегодня, 20 сентября.

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Зеленский хочет увидеть секретную стратегию Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что по состоянию на сейчас пока не видел стратегии Белого дома относительно войны в Украине, которую подали в Конгресс Соединенных Штатов. Но хотел бы с ней ознакомиться.

Относительно стратегии президента Байдена, конечно я ее не видел. И если он поделится, с удовольствием,

– заявил он.

К слову, по его словам, решение относительно плана победы Украины в войне напрямую зависит от пока еще действующего американского президента Джо Байдена, поскольку есть пункты, которые непосредственно касаются США.

Оно также зависит от других союзников Украины, как отметил глава государства. Зеленский добавил, что план рассчитан на решения, которые должны быть приняты в период с октября и вплоть до декабря 2024 года.