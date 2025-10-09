Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера Украины.

Что известно о разговоре Зеленского с Бабишем?

Зеленский провел первый телефонный разговор с лидером партии-победительницы чешских выборов в парламент Андреем Бабишем. Президент рассказал, что проинформировал его о дипломатической работе с США и Европой ради достижения справедливого мира.

"Сегодня говорил с лидером партии – победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, поздравил с победой и пожелал успеха. Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", – сообщил президент.

Владимир Зеленский и Андрей Бабиш договорились обсудить дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время. Однако, кто к кому совершит визит не указывалось.

Что рассказал о разговоре с Зеленским Бабиш?

Бабиш отметил, что они встречались трижды ранее, последний раз в ноябре 2019 года в Киеве.

Он выразил радость, что Зеленский связался с ним и "рассказал о текущей ситуации".

"Я выразил ему нашу поддержку и пожелание, чтобы война закончилась как можно скорее. Мы также договорились, что, если все сложится, в следующем году я посещу Украину и мы обсудим все лично", – написал Бабиш.

