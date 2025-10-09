Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение лидера Украины.
Что известно о разговоре Зеленского с Бабишем?
Зеленский провел первый телефонный разговор с лидером партии-победительницы чешских выборов в парламент Андреем Бабишем. Президент рассказал, что проинформировал его о дипломатической работе с США и Европой ради достижения справедливого мира.
"Сегодня говорил с лидером партии – победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, поздравил с победой и пожелал успеха. Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", – сообщил президент.
Владимир Зеленский и Андрей Бабиш договорились обсудить дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время. Однако, кто к кому совершит визит не указывалось.
Что рассказал о разговоре с Зеленским Бабиш?
Бабиш отметил, что они встречались трижды ранее, последний раз в ноябре 2019 года в Киеве.
Он выразил радость, что Зеленский связался с ним и "рассказал о текущей ситуации".
"Я выразил ему нашу поддержку и пожелание, чтобы война закончилась как можно скорее. Мы также договорились, что, если все сложится, в следующем году я посещу Украину и мы обсудим все лично", – написал Бабиш.
Выборы в Чехии: основное
В Чехии 3 – 4 октября 2025 года прошли парламентские выборы. Победу одержала партия ANO во главе с Андреем Бабишем. Андрей Бабиш уже был премьером в 2017 – 2021 годах.
Глава партии ANO заявлял, что пока не видит Украину в ЕС, в частности пока страна не будет готовым кандидатом.
Андрей Бабиш ранее высказывался против прямого финансирования вооружения для Украины из госбюджета страны. Он заявлял, что Прага и так помогает Киеву через взносы в бюджет Европейского Союза.