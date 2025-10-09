Про це пише 24 Канал з посиланням на допис лідера України.
Дивіться також "Жодної крони Україні": потенційний прем'єр Чехії хоче припинити фінансування зброї з бюджету
Що відомо про розмову Зеленського з Бабішем?
Зеленський провів першу телефонну розмову з лідером партії-переможниці чеських виборів до парламенту Андреєм Бабішем. Президент розповів, що поінформував його про дипломатичну роботу зі США та Європою заради досягнення справедливого миру.
"Сьогодні говорив із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", – повідомив президент.
Володимир Зеленський та Андрей Бабіш домовилися обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом. Проте, хто до кого здійснить візит не вказувалося.
Що розповів про розмову з Зеленським Бабіш?
Бабіш зазначив, що вони зустрічалися тричі раніше, востаннє у листопаді 2019 року в Києві.
Він висловив радість, що Зеленський зв'язався з ним і "розповів про поточну ситуацію".
"Я висловив йому нашу підтримку і побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що, якщо все складеться, наступного року я відвідаю Україну і ми обговоримо все особисто", – написав Бабіш.
Вибори в Чехії: основне
У Чехії 3 – 4 жовтня 2025 року пройшли парламентські вибори. Перемогу здобула партія ANO на чолі з Андреєм Бабішем. Андрей Бабіш уже був прем'єром у 2017 – 2021 роках.
Очільник партії ANO заявляв, що наразі не бачить Україну в ЄС, зокрема допоки країна не буде готовим кандидатом.
Андрей Бабіш раніше висловлювався проти прямого фінансування озброєння для України з держбюджету країни. Він заявляв, що Прага і так допомагає Києву через внески до бюджету Європейського Союзу.