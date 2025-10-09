Про це пише 24 Канал з посиланням на допис лідера України.

Що відомо про розмову Зеленського з Бабішем?

Зеленський провів першу телефонну розмову з лідером партії-переможниці чеських виборів до парламенту Андреєм Бабішем. Президент розповів, що поінформував його про дипломатичну роботу зі США та Європою заради досягнення справедливого миру.

"Сьогодні говорив із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", – повідомив президент.

Володимир Зеленський та Андрей Бабіш домовилися обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом. Проте, хто до кого здійснить візит не вказувалося.

Що розповів про розмову з Зеленським Бабіш?

Бабіш зазначив, що вони зустрічалися тричі раніше, востаннє у листопаді 2019 року в Києві.

Він висловив радість, що Зеленський зв'язався з ним і "розповів про поточну ситуацію".

"Я висловив йому нашу підтримку і побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що, якщо все складеться, наступного року я відвідаю Україну і ми обговоримо все особисто", – написав Бабіш.

