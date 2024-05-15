Байден и Зеленский могут встретиться в ближайшие недели: какова главная цель

Вскоре может состояться встреча президентов Соединенных Штатов и Украины. Так, Байден и Зеленский могут встретиться для того, чтобы подписать соглашение по безопасности между странами.

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил на брифинге в МИД Украины. Напомним, совместная пресс-конференция главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена состоялась днем в среду, 15 мая.

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Что известно о вероятной скорой встрече лидеров США и Украины

Относительно встречи двух президентов – я вполне ожидаю, что у них будет возможность сделать это в предстоящие недели. Среди прочего мы хотим подписать двустороннее соглашение по безопасности, которое уже на грани утверждения,

– заявил он.

Глава министерства иностранных дел Украины уточнил, что наша сторона никогда не раскрывает даты визитов или контактов в Украину или из Украины.

"Но между президентом Зеленским и президентом Байденом установился доверительный диалог. И я убежден, что они будут иметь возможность предметно обсудить все вопросы и подписать это соглашение", – высказался Кулеба.

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