Зеленский и Драпатый посетили десантников на передовой: какие вопросы обсудили с командирами батальонов

26 августа президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый совершили рабочую поездку на один из самых горячих участков фронта, чтобы встретиться с защитниками. Во время общения с военными чиновники обсудили первоочередные проблемы обеспечения и ключевые потребности подразделений на передовой.

О визите в Александровский район и встрече с бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады сообщил на своем официальном телеграм-канале глава государства.

Что известно о поездке на фронт?

Вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым глава государства лично вручил воинам государственные награды.

При этом Владимир Зеленский отметил высокую стойкость защитников, благодаря которым страна отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости.

Это главное, почему Украина существует и живет,

– подчеркнул он.

Потребности фронта и детали беседы

Во время встречи с командирами десантников стороны подробно рассмотрели практические шаги по укреплению оборонного потенциала.

Военные озвучили конкретные запросы, среди которых – срочное обеспечение беспилотниками, дальнобойной артиллерией и малыми радиолокационными станциями. Отдельно поднимались вопросы прямого финансирования бригад, ситуации с самовольным оставлением частей, а также подготовки и поощрения воинов.

Все проработаем. Нужно максимально укреплять наших защитников,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент и главком посетили военных на фронте: смотрите видео со страницы Зеленского

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее украинские защитники поздравили соотечественников с годовщиной независимости, подчеркнув свою готовность бороться за свободу государства.