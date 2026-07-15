Зеленский и фон дер Ляйен сделали шаг к подписанию Drone Deal

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский 5 июля подписали Письмо о намерениях в области стратегического промышленного производства. Это соглашение стало первым шагом к историческому "Drone Deal".

Подробности сообщает 24 Канал.

Почему подписание этой договоренности важно?

По словам Зеленского, документ стал основой будущего Drone Deal – масштабного оборонного соглашения, а также открывает путь к финансированию украинской антибаллистической программы со стороны Евросоюза.

Фон дер Ляен сообщила, что сотрудничество предполагает создание совместных предприятий, передачу технологий, инвестиции и совместное производство беспилотников и средств борьбы с ними.

В дальнейшем аналогичная модель планируется распространить и на производство ракет, одновременно углубляя интеграцию оборонных отраслей Украины и ЕС и гармонизируя соответствующие стандарты.

Наша цель – создать единую европейско-украинскую оборонную экосистему, соединив украинскую изобретательность, которая ежедневно проходит испытания на поле боя, с европейским опытом и промышленными возможностями,

– подчеркнула Фон дер Ляен.

С какими странами Киев уже заключил Drone Deal?

В рамках саммита НАТО в Анкаре Украина заключила новые соглашения в формате Drone Deal с Нидерландами, Эстонией и Данией. Ранее договоренности также заключались с Литвой и Латвией.

Среди заинтересованных в сотрудничестве с Украиной в сфере беспилотных технологий страны Ближнего Востока, в частности, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Катар. Кроме того, ведутся переговоры и подготовка к запуску совместных проектов с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами, Швецией, Великобританией и Францией.

Отдельно прорабатываются форматы сотрудничества с Румынией, Финляндией и США. Ожидается, что украинско-американское соглашение Drone Deal откроет для украинских производителей беспилотников доступ к масштабному рынку США. В то же время, по словам президента Зеленского, Украина продолжает развивать оборонное партнерство и с государствами Южного Кавказа.