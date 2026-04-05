Зеленский прибыл с историческим визитом в Сирию

Президент Украины Зеленский в воскресенье, 5 апреля, прибыл в Сирию. Вместе с ним туда отправился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом сообщил Владимир Зеленский и Clash Report.

Что известно о встрече?

Накануне Владимир Зеленский посетил Стамбул, где встретился с Эрдоганом. Они договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности.

Оттуда Зеленский и Фидан направились в столицу Сирии Дамаск. В составе украинской делегации также секретарь СНБО Умеров, глава МИД Сибига и начальник Генштаба Гнатов.

СМИ пишут о запланированной встрече с сирийским президентом Ахмедом Хусейном аль-Шараа.

Зеленский прибыл в Сирию: смотрите видео

Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи: подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни,

– отметил Зеленский.

Этот визит президента Украины в Сирию называют историческим, ведь он первый с 2002 года.

В то же время с президентом Сирии глава Украины уже встречался в сентябре 2025 года в Нью-Йорке. Тогда Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

А сам Ахмед аль-Шараа в октябре встречался с Путиным в Москве. Говорили они, в частности, о будущем российских военных баз в Сирии и возможности выдачи Асада, чтобы судить его за преступления против сирийцев.

К слову, свергнутый сирийский диктатор Башар Асад вместе с семьей поселился в Москве после побега из Сирии. Там он ведет роскошный образ жизни под полной охраной российских спецслужб.

