Эрдоган намерен провести переговоры с Зеленским и Путиным

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, пытающийся быть посредником между Украиной и Россией, планирует отдельные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Президент Турции планирует переговоры с Зеленским и Путиным в один день.

Об этом заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калин. По его словам, переговоры пройдут уже в среду, 4 января.

Кстати Стамбул хочет прекращения огня в Украине, но война продолжится в 2023 году, – Минобороны Турции

Переговоры Зеленского и Эрдогана должны пройти 4 января

Более подробной информации о том, что именно планируется обсудить во время переговоров, Калин не раскрыл. В Кремле уже подтвердили, что Путин проведет разговор с Эрдоганом.

Турецкие медиа напоминают, что Эрдоган неоднократно заявлял, что продолжит переговоры с Зеленским и Путиным, особенно в отношении достижения решения по поводу войны между двумя странами.

Предварительные переговоры Зеленского и Эрдогана прошли в декабре

Владимир Зеленский 11 декабря провел телефонный разговор с президентом Турции. Лидеры обсудили возможное расширение зернового коридора.

Эрдоган перед разговором с Зеленским провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили экспорт через "зерновой коридор" дополнительных видов продукции, кроме уже согласованных.

Кроме того, Эрдоган выразил Путину пожелание, чтобы война между Россией и Украиной "закончилась как можно быстрее".

Эрдоган пытается быть посредником между Киевом и Москвой