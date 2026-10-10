В эти дни сохраняется особая угроза ракетных ударов, – предупредил Зеленский украинцев

10 октября президенты Украины и Франции провели телефонные переговоры непосредственно во время российского баллистического удара по Киеву. Зеленский предупредил, что в эти дни сохраняется особая угроза ракетных атак.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что сказал президент

На фоне российских угроз потребность в новых оборонительных комплексах остается очевидной, поэтому сейчас ведется работа с партнерами над принятием соответствующих решений.

Зеленский призвал к совместным смелым шагам в ответ.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вызовам, возникшим из-за ослабления санкционного режима в отношении российских нефтепродуктов.

Россияне должны почувствовать, что у них больше не останется возможностей для затягивания войны,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что в настоящее время стороны предметно координируют свои действия и готовят предстоящие встречи.

Напомним, что днем Россия совершила атаку на Киев ли баллистическими ракетами. В частности, в Оболонском районе произошло попадание в здание ресторана, возник пожар.

По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

Известно о 6 пострадавших, 5 из них медики госпитализировали, а одному оказали помощь на месте.