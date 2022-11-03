Поедет ли Зеленский на саммит G20, если там будет Путин: президент расставил все точки над "і"
Вскоре на Бали состоится саммит стран "Большой двадцатки". Индонезия готовится принять президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Во время совместного брифинга с президентом Греции Екатериной Сакелларопулой Зеленский рассказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин, сообщает 24 канал.
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Зеленский сказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин
Президент отметил, что не следит за участием других политиков в саммите "Большой двадцатки".
Позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что 3 ноября разговаривал с президентом Индонезии и в очередной раз получил приглашение на саммит.
"Посмотрим. Несколько дней осталось (до саммита – 24 канал)", – подытожил Зеленский.Обратите внимание!
Смотрите брифинг Зеленского и президента Греции: видео
Коротко о саммите "Большой двадцатки"
- Президент США Джозеф Байден также не хочет видеться на саммите "Большой двадцатки" с кремлевским диктатором.
- Отметим, что ранее Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Соответствующее решение СНБО утвердил Зеленский.
- Международный обозреватель Иван Яковина считает, что до саммита Россия будет продолжать прибегать к циничным массированным атакам ракетами и дронами. Это оккупантам нужно для того, чтобы "выпросить" у Украины хоть какое-нибудь перемирие до 15 ноября.
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