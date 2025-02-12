Зеленский и Трамп договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны, – Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились начать работу над завершением войны. Над этим будут работать специально созданные команды.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Андрея Ермака в эфире телемарафона.

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Начало работы команд в Украине и США

Как отметил глава Офиса Президента, разговор между Зеленским и Трампом был конкретным. Президент США нацелен как можно быстрее завершить войну в Украине.

Президент договорился о немедленном начале работы команд. И президент Трамп даже об этом в своем официальном твите заявил, что это будут в первую очередь госсекретарь Марко Рубио, советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и также он сказал о вице-президенте Джее Венсе,

– рассказал Андрей Ермак.

В Мюнхене 14 – 16 февраля стороны будут предметно говорить и нарабатывать планы по предстоящему окончанию войны в Украине.

Ермак также добавил, что президент будет еще раз говорить о позиции, которая важна для Украины, а именно о справедливом мире.

Для него важно, что сегодня не может быть предметом никаких компромиссов. Это независимость Украины, территориальная целостность, суверенитет. И именно эти позиции сегодня обсуждались,

–занчал руководитель ОП.

Андрей Ермак выразил надежду, что после конференции в Мюнхене начнется процесс повседневной работы команд для завершения войны.